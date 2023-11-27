قائمة الاهلي لمواجهة سموحة في الدوري .. عودة السولية

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة الأساسية للقلعة الحمراء التي سيخوض بها مباراته أمام سموحة في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

شهدت قائمة المارد الأحمر عودة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق والذي غاب عن صفوف الأهلي منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق، كريم فؤاد ، خالد عبدالفتاح

خط الوسط: ديانج، كوكا، السولية، مروان، أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: زعلوك، صلاح محسن