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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قرعة نارية لمنتخب السلة في ملحق التأهل لـ الأولمبياد

منتخب مصر للسلة
منتخب مصر للسلة

أجريت مساء اليوم الإثنين قرعة الملحق المؤهلة لدورة الألعاب الاولمبية المقبلة “باريس 2024” بمشاركة منتخب مصر لكرة السلة.

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ثنائي مصري يقود منتخب السلة خلفًا لروي رانا

وأقيمت القرعة بمشاركة 24 منتخباً تتنافس على 4 مقاعد فقط متبقية في أولمبياد باريس، حيث يلعب الفراعنة في “بطولة اليونان ”.

وتضم المجموعة اثانية ببطولة اليونان كلا من : اليونان، مصر ، وجمهورية الدومنيكان.

ويحتاج المنتخب المصري للتواجد كأول أو ثاني مجموعته للتأهل لمواجهة أحد فرق المجموعة الأولى لبطولة اليونان والتي تضم كلا من نيوزلندا وكرواتيا والمنتخب السلوفيني.

وتنطلق منافسات البطولة في يوليو 2024 قبل إنطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية مباشرة.

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