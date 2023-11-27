"أصحاب المخابز" تكشف سعر الرغيف الحر.. وتؤكد:"لا مساس بالمدعم" (فيديو)

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الرغيف الحر في المخابز سوف يكون أقل من الحبز السياحي الذي يباع بسعر جنيهين، مشددا على أن الح المدعم بسعر 5 قروش لا مساس له مطلقا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الإثنين، أن المواطنين في حاجة إلى منظومة توفر الخبز بجانب العيش المدعم.

الرغيف بوزن 90 جراما بسعر جنيه واحد

وأوضح عبد الله غراب أنه اقترح على وزير التموين بيع عيش حر في المخابز التي توزع الخبز المدعم، لمن لا يحمل بطاقة تموينية، على أن يكون الرغيف بوزن 90 جراما وبسعر جنيه واحد؛ بكارت صادر من هيئة البريد ويتم سداد مبلغ الصرف في المكتب وليس المخبز.