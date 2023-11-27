النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة عن "المشاركة السياسية وتعزيز قيم المواطنة"

شارك مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات فى الندوة التى نظمتها كلية الخدمة الاجتماعية بعنوان "المشاركة السياسية وتعزيز قيم المواطنة".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسنى عميد الكلية وعبدالفتاح المليجى مدير عام الكلية، ومحمد هاشم مدير مركز النيل وحنان حمدى مسئول برامج مركز النيل للإعلام.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد حسنى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة فى بناء الشخصية مؤكدا على ضرورة أن يتسلح الشباب بالوعى والمعرفة والإيجابية تجاه قضايا المجتمع مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الآخرين فى تكوين رأى أو فكر عن قضية معينة لافتا إلى ضرورة البحث عن المعلومة والخبر الصحيح من مصادره الرسمية.

المشاركة السياسية تعبر عن الممارسة الديمقراطية السليمة …

وقال إن المشاركة السياسية تعكس للعالم حرية الاختيار وتعبير عن الممارسة الديمقراطية السليمة فى النظام المصرى مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع ومشاركته بإيجابية موضحا أن بناء الأوطان يأتى من وحدة الصف فالدولة القوية قوية بشعبها والشعب المصرى دائما ما يضرب المثل للعالم فى دعمه لوطنه ودولته والوقوف ضد ما يتعرض له من مخاطر ومؤامرات خارجية، مؤكدا على ان المستقبل للشباب فالشباب هم الفئة الأكثر تاثيرا فى المجتمع وعليهم يقع العبء الأكبر فى صناعة القرار والمستقبل.

مؤكدا على دور الشباب الهام فى مختلف جوانب الحياة الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، مؤكدا أيضا على أهمية المشاركة الإيجابية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية لبناء وطن قوى والعمل على إعطاء صورة جيدة للعالم عن مصر وشعبها.

وأشار محمد هاشم إلى أهمية حملة "صوتك مستقبلك انزل وشارك " حيث أكد أن هذه الحملة تأتى فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات للعمل على دعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة لكل فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر فى المجتمع والتأكيد على دورهم المحورى فى نهضة المجتمع لافتا لاهمية التعاون مع كلية الخدمة فى مجال رفع الوعى للطلاب.

ومن جانبها أكدت حنان حمدى على ضرورة مشاركة الشباب فى الاستحقاق الانتخابى القادم باعتبارهم قادة المستقبل وعليهم يقع العبء فى صناعة المستقبل وشددت على التصدى للشائعات والاكاذيب وتحرى الدقة للحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية واضافت أن هدف هذه الندوات واللقاءات ضمن حملة " صوتك مستقبلك " هو رفع الوعى بأهمية المشاركة الإيجابية فى اختيار رئيس مصر القادم دون التوجيه لشخص بعينه.

وفى كلمته أشار عبد الفتاح المليجى إلى حجم المخاطر والضغوط التى تحاك بمصر فى الفترة الحالية مشيرا لضرورة تكاتف الشعب بجميع فئاته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة وطالب الجميع بضرورة النزول للجان الانتخابات خلال الأيام التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بالأصوات وأن هذا يعتبر أمانة يجب ألا يتخلى أى مواطن عنه.