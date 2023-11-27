نائب محافظ البحيرة تلتقى بـ 10مواطنين بإيتاي البارود لحل مشاكلهم

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءها بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة ايتاى البارود ،والبالغ عددهم 10 مواطنين وذلك بحضور الدكتور هانى جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة كريمه عاشور - مدير مديرية الطرق والنقل ، والمهندس فايز الجندى- مدير مديرية الإسكان ،و شعبان بصيص - رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود .

وذلك من خلال تواصل محافظة البحيرة عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من و الى العاصمة دمنهور و عدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية و الاقتصادية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب.

وشددت الدكتورة نهال بلبع ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.