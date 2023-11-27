مشاركة الشباب في الإنتخابات ضمن مبادرة "صوتك أمانة" بثقافة الفيوم   

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "مشاركة الشباب في العملية الانتخابية"، بمدرسة الشهيد محمد عبد الفتاح الثانوية بمطرطارس،للتوعية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاقات الانتخابية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحدث فيها الإذاعي الدكتور هادي حسان عن أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وبناء الوعي لدي الشباب من خلال تعزيز حضورهم السياسي، والمشاركة في عملية صنع القرار، مؤكدا علي دور الشباب في بناء الوطن حيث يعتبر الشباب من أهم سواعد بناء المجتمع وتنميته، وبناء جمهورية جديدة برؤية شبابية.

وأشار ''حسان'' إلى أهم أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية منها؛ الأمية، الفقر والبطالة، والتي تؤدي إلي عدم إشباع للمتطلبات الأساسية للشباب، وبالتالي حرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية، وأضاف أن للمدارس دور في دعم وتعزيز مفهوم المشاركة والتصويت، عن طريق تفعيل ما يسمي "برلمان المدرسة" بأن تتم عملية انتخاب بين الطلاب، كمحاكاة لعملية التصويت الإنتخابي، أيضا للمجالس المحلية دور في تعزيز مشاركة شباب القري في الحياة السياسية.

جاء هذا ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

فرع ثقافة الفيوم يواصل الاحتفال بأعياد الطفولة

وفي سياق آخر واصل فرع ثقافة الفيوم تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الطفولة، وشهدت مدرسة العبور الابتدائية بأبشواي أمس، محاضرة نظمها بيت ثقافة أبشواي، بعنوان ''تعديل السلوكيات الخاطئة'' ناقش خلالها ماجد لطفي مدير الموقع، بعض السلوكيات السلبية مثل التنمر بين الأطفال، والهروب من المدرسة، والعبث بالممتلكات العامة، والإسراف، والسلوك العدواني، وتطرق للاستخدام المفرط للموبايل، ووسائل التواصل الاجتماعي. في السياق ذاته، تواصلت مبادرة ''أطفالنا'' التي ينظمها قسم ثقافة الطفل بالفرع، حيث أقيمت احتفالية بمدرسة المنشية الجديدة، بدأت بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء أطفال غزة، تلاها ورشة حكي بالعرائس بعنوان ''فلسطين أرض الأنبياء''، إلى جانب عرض عرائس ماريونت على أنغام التراث المصري والفلسطيني.

وضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهد بيت ثقافة طامية احتفالية ثقافية فنية، تضمنت محاضرة بعنوان ''حقوق الطفل''، تحدث بها حمدى الأمين مسئول مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة، عن أهم الحقوق التي يجب توفيرها للطفل ومنها؛ حق الطفل فى الرعاية والمأكل والملبس، تلاها عروض مواهب لرواد الموقع، فى مجال الشعر والغناء، إلي جانب ورشة فنية للرسم الحر دعما لفلسطين، فيما نظم الفرع مجموعة متنوعة من الأنشطة احتفالا بعيد الطفولة، تنوعت ما بين ورش الحكي، والورش الفنية، والمسابقات الثقافية والترفيهية، وعروض مسرح عرائس.