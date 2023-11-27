إسماعيلي 2010 يكتسح الاتصالات بنتيجة 9-1

واصل فريق الإسماعيلي مواليد 2010 “أ” انتصاراته بالفوز علي الاتصالات بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف وذلك خلال المباراة التي جمعتهما بدوري البراعم.

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أحرز الأهداف ..يلسين أبوطالب ومحمد مبارك هدفان وهدف لكل من عمر شريف ومحمد مصطفي ويوسف أبوجريشة ومصطفي محمود وبراء صلاح.

يقود الجهاز الفني والإداري للنادي الإسماعيلي كابتن رضا صديق مدير فني وكابتن مودي سعد الله مدرب عام و كابتن أحمد النجار مدرب حراس مرمى وكابتن شمس اداري الفريق وكابتن محمود النجدي علاج طبيعي وابراهيم خدمات معاونه.

اللقاء شهد حضور شوقى عوض عضو مجلس الإدارة وأشرف خضر المدير الفنى للقطاع وإسماعيل حفنى مدير النشاط الرياضي.