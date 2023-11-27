الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 08:43 م 11/27/2023 8:43:03 PM

المشهد العبثى المسيطر على خريطة التحكيم المصرى من حيث الأداء العشوائى فى تعيينات أطقم الحكام بالمباريات وتصنيفهم وتقييمهم بمختلف درجاتهم من جانب لجنة الحكام الرئيسية بسبب بند المجاملات والذى أسفر عنه تدنى مستوى جميع المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة.

انهيار التحكيم المصرى بات ناقوس خطر يهدد مستقبل منظومة كرة القدم فى مصر مهما تغسل إيدك وتعلق فشلك على شماعة البرتغالى فيتور بيريرا.. وتقول عليه العوض ومنه العوض فى التحكيم لاستمرار الفاشلين.. والفاعل معلوم اسمه محمد فاروق وتخاذل مجلس جمال علام.

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