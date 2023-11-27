القبض على فتاة تبث فيديوهات مخلة بالآداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، من رصد فتاة لها معلومات جنائية، مطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد – آداب عامة" مقيمة في التجمع الأول، لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا استاند تصوير بفلاش).

بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تأمر باستمرار حبس 3 متهمين بترويج الهيروين في بدر



قررت جهات التحقيق في مدينة بدر، استمرار حبس 3 متهمين بالإتجار في مخدر الهيروين.

كان ضباط مباحث بدر تمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة وبحجوزتهم كمية من الهيروين المخدر، حيث أقروا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار وبيعها على عملائهم من المدمنين، فأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.