الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 08:40 م 11/27/2023 8:40:43 PM

يحيى العالم اليوم الدولى للتسامح، وسط ما يشهده العالم من أزمات وتحديات، كأزمة تغير المناخ، وأزمة فلسطين، والعديد من الظروف التى كانت لها تبعات خطرة على الدول اليوم العالمى للتسامح، هو اليوم الذى دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء للاحتفال به. وقد جاءت هذه الدعوة فى أعقاب إعلان الجمعية العامة فى عام 1993، بأن يكون عام 1995 عام الأمم المتحدة للتسامح، ومبادرة المؤتمر العام لليونسكو فى 16 نوفمبر عام 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية المبادئ المتعلقة بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح. وأعلنت الجمعية العامة التابعة لليونسكو فى 1993 سنة 1995 بوصفها سنة الأمم المتحدة للتسامح. وفى المؤتمر العام لليونسكو فى 16 نوفمبر 1995، اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ بشأن التسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح.

اليوم الدولى للتسامح.. ويحدد إعلان الأمم المتحدة أن مسألة التسامح ليست فقط واجبا أخلاقيا؛ وإنما أيضاً، شرط سياسى وقانونى للأفراد والجماعات والدول. كما أنه يربط قضية التسامح فى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التى وضعت على مدى السنوات الخمسين الماضية.

الأمين العام للهلال الأحمر المصرى «فرع السويس»