الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عاجل.. الصليب الأحمر الدولي يتسلم الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى

تسلم الصليب الأحمر الدولي 11 محتجزا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

أكد د. ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن آلية تسليم الأسرى كما هي بقواعدة الرئيسية، على أن تقوم حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية بتسليم من لديها من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.


ضياء رشوان: حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة 2675 طنًا
وأوضح “رشوان”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الصليب الأحمر الدولي يقوم بتسليم جزء من هولاء الرهائن إلى السلطات المصرية في معبر رفح، والتي تقوم بدورها وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، مشددة على أنه إذا اقتدى الأمر  يتم تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى معبر كرم في شمال شرق غزة.

وأضاف أنه على المستوى اللوجستي دور الصليب الأحمر رئيس مستمر في كل الأوقات والدور المصري قائم كما هو، مشددًا على أن عقب انتهاء فترة الهدنة ما تأمل به مصر وقطر وأعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تمتد الهدنة وتبذل الجهود لمد الهدنة لمدد أخرى.

مواد متعلقة

محلل سياسي: نتنياهو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لحرب إقليمية بسبب غزة

ضياء رشوان: تنفيذ تبادل الأسرى خلال ساعات وتضم 11 إسرائيليًا و33 فلسطينيًا

خبير اقتصادي يكشف أسباب الإقبال العالمي على الاستثمار في مصر

ضياء رشوان: آلية تسليم الأسرى بقواعدها الرئيسية دون تغيير

هيئة شؤون الأسرى: مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين .. فيديو

خبير اقتصادي: مصر استطاعت أن تتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة

"إسعاف 24" في كل المحافظات خلال عام.. فيديو

خيري رمضان يختلف مع إبراهيم عيسى حول "حماس".. الآن جزء من فلسطين
الجريدة الورقية