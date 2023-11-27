إحالة أمين عام جامعة جنوب الوادي للتقاعد

كرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة، لبلوغه سن التقاعد، فى احتفالية أقامتها الجامعة بحضور أسرة المتقاعد.

وجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، خلال حفل التكريم، الشكر والتقدير لعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة على فترة عمله بالجامعة والتي شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية وخاصة الفترة التي شغل فيها منصب أمين عام الجامعة .

وقال رئيس الجامعة، إن أمين عام الجامعة، أثبت خلال شغله للمنصب، كفاءة إدارية وفنية بالإضافة الى أخلاقه الحميدة مشيرا الى ضرورة العمل الجاد الدؤوب لكل منتسبي الجامعة حتى آخر يوم عمل فالأفراد زائلون ولكن يبقى الأثر وما تركه الفرد من الاعمال الحسنة.

وفي نهاية كلمته تمنى رئيس الجامعة كل التوفيق والنجاح لعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة في حياته الأسرية وفيما هو قادم، مقدماً له درع الجامعة تقديراً لمجهوداته خلال سنوات عمله بالجامعة.

حضر الحفل الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداء الكليات وطروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.