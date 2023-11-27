دهون البطن والأرجل تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

أشار بحث علمي حديث أن تراكم الدهون في أماكن بعينها في الجسم، حتى لدى أصحاب الوزن المعتدل والنحيف، يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

أضرار دهون البطن والأرجل

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت دراسة صغيرة أجريت على 56 شخصًا في منتصف العمر أن أولئك الذين يمتلكون مستويات أعلى من الدهون الحشوية - وهو النوع الذي يتراكم حول البطن - لديهم بروتينات أكثر خطورة في أدمغتهم مرتبطة بالخرف من نظرائهم ممن يمتلكون دهون مترهلة أكثر، تسمى الدهون تحت الجلد.

وتُعرف الدهون الحشوية باسم "الدهون النحيلة" لأنها غير مرئية من الخارج، مما يعني أنه حتى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم صحي يمكن أن يكون لديهم كمية كبيرة من الدهون الحشوية ولكن من الممكن أن يطلق مواد كيميائية وهرمونات في الدم تسبب الالتهاب، والذي بدوره يسبب التهابًا في الدماغ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى مرض الزهايمر.

وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة ماهسا دولاتشاهي، وهي زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة واشنطن في سانت لويس: "على الرغم من وجود دراسات أخرى تربط مؤشر كتلة الجسم بضمور الدماغ أو حتى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف، إلا أنه لم تربط أي دراسة سابقة نوعًا محددًا من الخرف".

ونظر الباحثون في بيانات 54 مشاركًا يتمتعون بصحة معرفية تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا بمتوسط مؤشر كتلة الجسم 32، ويصنف الباحثون مؤشر كتلة الجسم فوق 30 على أنه يعاني من السمنة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الجي بالذكر أن الدهون تحت الجلد هي نوع من الدهون المتذبذبة التي تقع تحت الجلد مباشرة وتسبب تشكل السيلوليت، وهذا النوع من الدهون هو في الواقع الأقل ضررًا ويميل إلى التراكم حول الفخذين والأرداف بدلاً من الأمعاء، مما يؤدي إلى تكوين جسم على شكل كمثرى.

ولاتطلق الدهون الموجودة تحت الجلد مواد كيميائية وهي الطبقة بين الجلد والعضلات، على عكس الدهون الحشوية، وقد أجرى الباحثون تصويرًا بالرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين بقياس سمك القشرة، وهي طبقة الدماغ المسؤولة عن الكلام والذاكرة طويلة المدى والإدراك والحكم، ومع تفاقم مرض الزهايمر، تصبح هذه الطبقة أرق.

واستخدم الباحثون، في الوقت نفسه، فحوصات PET أيضًا على مجموعة فرعية من المشاركين لمعرفة ما إذا كانت بروتينات الأميلويد والتاو في مستويات أعلى.