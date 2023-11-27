بالاسماء.. قائمة منتخب ناشئات الطائرة لبطولة أفريقيا بنيجيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما، عن القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنة في البطولة الأفريقية بنيجيريا خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم.

وتضم قائمة مصر كل من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقي علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة.

واستقر مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر على تكليف عمرو مخلوف آمين صندوق الاتحاد برئاسة البعثة.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة ويقوده جهاز فني محترم ونأمل أن يكون التوفيق حليف المنتخب الوطني وننافس بقوة على لقب البطولة المتوقع أن يشارك بها العديد من الدول القوية داخل القارة الأفريقية.

وأضاف ياسر قمر ان مجلس الإدارة نجح في توفير معسكرات قوية لكافة المنتخبات الوطنية على صيعد الرجال والسيدات ويخطط المجلس لعودة منتخبات مصر للصدارة على مستوى قارة أفريقيا والمنافسة القوية على الصعيد العالمي.