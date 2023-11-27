افتتاح قاعة كبار الزوار بجامعة جنوب الوادي بعد تطويرها

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، قاعة كبار الزوار بمقر الجامعة .

أشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بأنه تم تصميم قاعة كبار الزوار بشكل لائق يتناسب مع مكانة جامعة جنوب الوادي وذلك لاستقبال ضيوف الجامعة من المجتمع الخارجي، وكذلك ضيوف الجامعة خلال الفعاليات التي تنظمها الجامعة.

وأضاف بأنه جارى العمل على قدم وساق في التطوير الشامل للبنية التحتية بالجامعة من دهانات للأعمدة والبوابات، وعمل المطبات الصناعية، وتهذيب وتنسيق الأشجار والطرق حيث أن من اساسيات جودة التعليم وجود بيئة تعليمية جاذبة وحضارية .

كما أشاد رئيس الجامعة بروح التكامل والتعاون والعمل بروح الفريق بين كافة إدارات الجامعة في كافة مراحل تجهيز القاعة بداية من مرحلة التصميم إلى الانتهاء من الفرش والتأثيث.

حضر الافتتاح، الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعادل أحمد مصطفى امين عام الجامعة، وعمداء الكليات وطروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.