الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير اقتصادي يكشف أسباب الإقبال العالمي على الاستثمار في مصر

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن هناك عاملين أساسين دفعوا في زيادة الاستثمارات الصينية وعدد من الاستثمارات البينية ما بين مصر وعدد من الدول، مشددًا على أن العامل الأول هو المناخ الملائم للاستثمار في مصر، والجهد المبذول من جانب الحكومة، والدولة المصرية في الفترة السابقة.

المناخ الملائم للاستثمار في مصر

txt

لجنة الاستثمار: مصر واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة (فيديو)

txt

لجنة الاستثمار: زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي

وأوضح “عبدالله”، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، فالصين تعييد توزيع استثمارتها في العالم في ضوء تحقيق مناخ مشترك بينها وبين الدول التي تتعامل معاها، مشددًا على أن العامل الثاني هو أن حجم الاستثمار الصيني في العالم في الـ202 مليار دولار خلال 2022.

 

وأضاف أن الصين تُعيد توزيع استثمارتها في العالم في ضوء مدى قدرة الدول على استيعاب الاستثمارات وجاهزيتها، موضحًا أن اختيار مصر من جانب المستثمر الصيني يرجع إلى جاهزية الاقتصاد والسوق المصري لاستيعاب حجم كبير ومتنوع من الاستثمارات إلى جانب أن مصر موجود في قلب العالم.

 

وشدد على أن الصين نقلت مصانعها إلى دول مختلفة لتتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث مع روسيا.

مواد متعلقة

ضياء رشوان: آلية تسليم الأسرى بقواعدها الرئيسية دون تغيير

هيئة شؤون الأسرى: مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين .. فيديو

خبير اقتصادي: مصر استطاعت أن تتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة

"إسعاف 24" في كل المحافظات خلال عام.. فيديو

خيري رمضان يختلف مع إبراهيم عيسى حول "حماس".. الآن جزء من فلسطين

وكيل المخابرات العامة الأسبق: تنازلنا عن الكثير من المواقف لصالح القضية الفلسطينية

وكيل أول المخابرات العامة الأسبق: مصر في الحرب وضعت العالم أمام ضميره

صندوق الإسكان الاجتماعي: نطرح الشقق بالإيجار بداية من الربع الأول من 2024
الجريدة الورقية