خبير اقتصادي يكشف أسباب الإقبال العالمي على الاستثمار في مصر

أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن هناك عاملين أساسين دفعوا في زيادة الاستثمارات الصينية وعدد من الاستثمارات البينية ما بين مصر وعدد من الدول، مشددًا على أن العامل الأول هو المناخ الملائم للاستثمار في مصر، والجهد المبذول من جانب الحكومة، والدولة المصرية في الفترة السابقة.

المناخ الملائم للاستثمار في مصر

وأوضح “عبدالله”، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، فالصين تعييد توزيع استثمارتها في العالم في ضوء تحقيق مناخ مشترك بينها وبين الدول التي تتعامل معاها، مشددًا على أن العامل الثاني هو أن حجم الاستثمار الصيني في العالم في الـ202 مليار دولار خلال 2022.

وأضاف أن الصين تُعيد توزيع استثمارتها في العالم في ضوء مدى قدرة الدول على استيعاب الاستثمارات وجاهزيتها، موضحًا أن اختيار مصر من جانب المستثمر الصيني يرجع إلى جاهزية الاقتصاد والسوق المصري لاستيعاب حجم كبير ومتنوع من الاستثمارات إلى جانب أن مصر موجود في قلب العالم.

وشدد على أن الصين نقلت مصانعها إلى دول مختلفة لتتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث مع روسيا.