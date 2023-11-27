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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رؤية أزهرية استشرافية.. كلية التربية جامعة الأزهر تقيم مؤتمرها الدولي التاسع يومي 4 و5 ديسمبر

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة الأزهر

تنظم كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر مؤتمرها الدولي التاسع، بعنوان: التربية وبناء الإنسان لعالم متغير "رؤية أزهرية استشرافية"، يومي 4-5 ديسمبر 2023م.

ويأتي المؤتمر برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبرئاسة شرفية للدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس شرف المؤتمر، والدكتور خالد محمود عرفان عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب مقرر المؤتمر.

يبحث المؤتمر مجموعة من القضايا الجوهرية التي تؤثر في عملية بناء الشخصية الإنسانية في جوانبها المختلفة في ظل متغيرات عالمية متسارعة ومتلاحقة؛ ويعرض بالمؤتمر نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في المجال، حيث وصل عدد البحوث المقرر عرضها في المؤتمر 118 بحثا، يتم عرضها في 36 جلسة بحثية ونقاشية.

كما يشرف المؤتمر بعقد جلستين حواريتين لنخبة من الخبراء المتخصصين، الأولى منهم تبحث التربية وإعداد المعلم لعالم متغير في عصر الذكاء الاصطناعي، وتشرف الجلسة بحضور الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونخبة من الخبراء في مجال إعداد المعلم. وتأتي الجلسة الحوارية الثانية بعنوان التربية والبناء القيمي للإنسان في مواجهة التحديات المعاصرة ويحاضر فيها نخبة من الخبراء في المجال.

ويحظى المؤتمر وموضوعه باهتمام متنام على كل الأصعدة الأكاديمية والإعلامية، وسيتم نشر نتائج البحوث وتوصيات المؤتمر تباعا.

 

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