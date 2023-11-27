الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 54 معملاً طبياً بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة قد قامت بالمرور على عدد من المعامل الخاصة بنطاق 6 مراكز على مستوى المحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 71 معملا طبيا بالمحافظة ، الواقعة في مراكز المنصورة و ميت غمر و منية النصر ودكرنس وميت سلسيل .

حيث تم الموافقة على اصدار تراخيص لعدد 54 معملاً ورفض ترخيص 17 اخرين وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها .

جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة