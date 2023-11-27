نائب محافظ الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز أبشواي

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وبحضور المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، اللقاء الجماهيري الاسبوعي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية لمركز أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتواصل الدائم مع المواطنين وبحث شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بمركز أبشواي بحث نائب المحافظ عدد من شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وبعض الشكاوى الخاصة بقسم الإشغالات وتراخيص المباني والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير المكتب الفني والعلاقات العامة ومديري القطاعات الخدمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وعدد من المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أنه تم خلال لقاء خدمة المواطنين مناقشة وبحث عدد 18 شكوى وطلب متنوع من المواطنين لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأولي بالرعاية،تضمنت الطلبات عدد 4 شكاوى من المواطنين خاصة بصرف معاش تكافل وكرامة وتوقف فيزا صرف معاش خاصة بأحد المواطنين.

مؤكدا أنه تم توجيه التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء الإجراءات القانونية وتقديم تظلمات للحالات المستحقة والمستوفين الشروط من الأسر الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى توجيه بعض الحالات إلى إمكانية تمويل مشروعات بالتعاون مع برنامج فرصة وبالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

ترخيص أكشاك لعدد من المواطنين ضمن برنامج "فرصة" بمركز أبشواي …

كما تضمنت الطلبات المقدمة طلبات من عدد من المواطنين بالسماح لهم بترخيص أكشاك كمصدر دخل لهم، ووجه نائب المحافظ قسم الإشغالات والتضامن الاجتماعي لتوفير المناسب لهم من سواء كان توفير أكشاك أو بتنفيذ مشروعات منزلية لأصحاب الطلبات في ظل برنامج (فرصة)، بالإضافة إلى بحث طلب من أحد المواطنين بتعثره في سداد المصاريف الدراسية لإبنته بالمرحلة الابتدائية وعلى الفور وجه نائب المحافظ الإدارة التعليمية باتخاذ اللازم نحو سداد المصروفات.

وتضمنت الطلبات شكوى من أحد المواطنين لتضرره من رفع اسمه من بطاقة التموين ووجه نائب المحافظ إدارة تموين ابشواي بفحص أسباب رفع اسمه مع مراعاة تدبير الخبز اليومي لأسرته لحين البت في أمر عودة إسمه إلى البطاقة التموينية، فضلا عن متابعة شكوى أخرى من أحد المواطنين لتضرره من قيام جار له بالتعدي بفتح شبابيك وبناء سلم خارج حدود المساحة القانونية الخاصة به بقرية طبهار وعلى الفور تم توجيه إدارة المتابعة الميدانية والوحدة المحلية بالمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم حيال الشكوى.