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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يبحث عن "الثأر" أمام نيوكاسل

نيوكاسل وباريس سان
نيوكاسل وباريس سان جيرمان

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن رد الأعتبار أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تُقام على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وكان الفريق الباريسي قد تلقى خسارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد من نيوكاسل، في الجولة الثانية من هذا الدور، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيمس بارك معقل الفريق الإنجليزي.

ويتوقع عشاق كرة القدم الأوروبية أن تشهد مباراة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يمتلكان كوكبة من النجوم على مستوى عالي وقوي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل

تنطلق مواجهة نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب "حديقة الأمراء".

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل

تُنقل مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري خلال السنوات الكثيرة الماضية.

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان ونيوكاسل

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان ونيوكاسل

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