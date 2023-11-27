وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تناقش "العنف ضد المرأة"

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة ،برئاسة نجلاء عباس، إجتماعًا بحضور عدد من مديري ومنسقي الوحدة بمختلف مدن ومراكز وقري المحافظة، وذلك لبحث ومناقشة المشاركة فى فعاليات مبادرة العنف ضد المرأة وكذا الحث على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

والمقرر إنطلاقها فى 10 ديسمبر المقبل داخل الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية ،وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع مبادرة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والحث علي المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية.

حيث تم الإشارة إلي أن مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة ،عبارة عن 16 يومًا من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وتقام كل عام وتبدأ في 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وينتهي في يوم حقوق الإنسان، 10 ديسمبر.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية باعتبارها واجب وطني فعلي كل مواطن أن يشارك بإيجابية في صنع مستقبله، وكذا إلقاء الضوء علي دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأهمية توعية المواطنين بالحقوق والواجبات تجاه الوطن والتأكيد على أهمية تنمية روح المشاركة لدي الشباب ودورهم في الحياة السياسية.