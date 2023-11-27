الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هل يحدث تعويم جديد للجنيه بعد انتخابات الرئاسة.. موازنة البرلمان توضح (فيديو)

وصل الدولار إلى 50
وصل الدولار إلى 50 جنيهًا في السوق السوداء

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أنباء تعويم الجنيه للمرة الرابعة بعد الانتخابات الرئاسية 2024 غير صحيح، لافتًا إلى أن هناك مؤشرًا سيربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات التابعة للشركاء التجاريين.  

txt

ارتفاع الجنيه الإسترليني وانخفاض الدولار الأمريكي

txt

أسعار صرف الدولار خلال منتصف التعاملات

وشدد على أنه لا تعويم للجنيه باعتباره يمس الأمن القومي؛ لأنه مع موجة الغلاء لو حدث تعويم سيكون هناك مزيدا من التضخم وغلاء المعيشة، معلقا: “ربط الجنيه المصري بمؤشر يكون من خلال سلة عملات للشركاء الدوليين + وزن من الذهب من الأوزان العالمية”.

 وأوضح أن مرونة الجنيه في مؤشر العملات يتسم بالمرونة صعودا وهبوطا، معلقا: طالما يمس الأمن القومي فلا تعويم حتى الوصول إلى هبوط مؤشر التضخم من 7 لـ+- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونوه  إلى أنه حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار مخصصين لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي، معلقا: سعر الدولار في السوق الموازية بعيد عن قيمة الدولار الحقيقية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، و70% مضاربات بسبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل للدولار قد يصل من 35 لـ40 جنيها.

 

مواد متعلقة

سعر الدولار بالبنوك اليوم الاثنين 27-11-2023

في أول يوم عمل.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت بـ ماكينات الـATM

سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بـ ماكينات الـATM

رسميًا سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM

سعر الدولار اليوم الأربعاء في محال الصرافة والبنوك

سعر الدولار أمام الجنيه الأن بالبنوك

سعر الدولار في محال الصرافة والبنوك اليوم الأربعاء
الجريدة الورقية