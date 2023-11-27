تشافي يُثير الجدل حول مستقبله مع برشلونة

أثار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المتذبذبة التي يقدمها البارسا تحت قيادته خلال الموسم الحالي.

وقاد تشافي برشلونة للعودة مرة للتتويج بالليجا، وذلك خلال الموسم الماضي، بعد الغياب الذي دام لعدة سنوات.

وتحدث تشافي عن علاقته التي تجمعه بإدارة برشلونة، فقال: “بالطبع أمتلك علاقة قوية تجمعني برئيس النادي خوان لابورتا ومجلسه، فأنا لا أشعر بالوحدة في البارسا”.

وتابع: "نتحدث باستمرار، حيث أتكلم مع الشخص المسؤول وهو ديكو، كما أن لدي ثقة كاملة به، كما أن لدينا صداقة قوية، ونعرف كيف نعمل".

وتابع: "العاملون في النادي جميعًا يحبونني وأنا ابادلهم نفس الشعور، كما أن الأمور اللاعبين تسير على ما يرام".

وعن المستويات التي يقدمها الفريق خلال اللقاءات الماضية، قال: "كنا نخطئ في المباريات الماضية، لذلك لم نحقق النتائج المنتظرة".

وتابع: "جميع الأمور واضحة للكل، فلم ننجح في عملية الضغط العالي، وقوتنا وعقليتنا، كما أن هناك العديد من الأشياء التي سنسعى لتحسينها خلال اللقاءات المقبلة، وإلا لما كنت هنا من الأساس".

بينما تطرق للحديث عن موقف تير شتيجن: "بالتأكيد سنُجري اختبارًا للحارس، وذلك لمعرفة المعاناة التي تعرض لها".

وأختتم: "شتيجن لم يتدرب مع المجموعة، إنه أحد القادة، وسنرى ما هو موقفه من المباراة غدًا".

تبدأ مباراة برشلونة وبورتو في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُنقل مواجهة البارسا والفريق البرتغالي المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة أعوام ماضية.