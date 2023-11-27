عبدالرزاق حمدالله يمنح اتحاد جدة أفضلية أمام أجمك في الشوط الأول

يتقدم اتحاد جدة على أجمك الأوزبكي بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل عبدالرزاق حمدالله ثنائية اتحاد جدة في الدقيقتين 30، 34 من عمر المباراة.

يتصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مُلاحقيه سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

وكان اتحاد جدة قد فاز على أجمك في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، ويريد تكرار ذلك على أرض خصمه، حتى لا يُفرط في الصدارة لصالح سباهان أو القوة الجوية.

تشكيلة الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود ــ لويز فيليبي ــ مهند الشنقيطي ــ حسن كادش

خط الوسط: فيصل الغامدي ــ فابينيو ــ صالح العمري

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ــ كريم بنزيما ــ جوتا