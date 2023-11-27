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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشافي : مواجهة بورتو نهائي مبكر بالنسبة لـ برشلونة

تشافي
تشافي

شدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على رغبته القوية في تحقيق الفوز على بورتو البرتغالي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وأوضح تشافي أن لقاءالغد أمام  بورتو مهم للغاية، حيث يعتبرها أنها مباراة نهائية، حيث سيبحث عن حسمها وذلك للتأهل للدور المقبل من البطولة.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة وبورتو، حيث قال: “لابد علينا أن نفوز بورتو، فهي تعد بمثابة لقاءًا نهائيًا مبكرًا بالنسبة لنا”.

وتابع: "بالتأكيد سنبحث عن حسمها، وذلك للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، علينا جميعًا أن نتكاتف لكي تمر هذه الأزمة سريعًا".

وأردف تشافي: "الانتصار في هذه المباراة بالنسبة لنا هو مخدر، فالأمر أصبح مثير للإعجاب أن يكون لديك فريق بهذه العقلية، عندما تخسر أو تتعادل، تشعر وأن الأمور ليست جيدة أبدًا".

بينما تطرق للحديث غن علاقته بالإدارة، فقال: “بالتأكيد هناك علاقة قوية بيني وبين الإدارة، فأنا لا أشعر بالوحدة في برشلونة”.

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