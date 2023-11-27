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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الفيصلي الأردني يودع دوري أبطال اَسيا بعد الخسارة من نسف الأوزبكي بثلاثية

الفيصلي
الفيصلي

تلقى الفيصلي الأردني خسارة من نظيره نسف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان الفيصلي الأردني قد تفوق على الفريق الأوزبكي في الشوط الأول بهدف نظيف، لكن الأمور تغيرت خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما نجح الفريق الأوزبكي في تسجيل ثلاث أهداف.

وجاء هدف الفريق الأردني عن طريق رزق محمد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل نسف الأوزبكي في الدقيقة 47 من خلال ماتيوس ليما كروز.

بينما أضاف الهدف الثاني عبد الرحمتوف في الدقيقة 50، فيما سجل الهدف الثالث اللاعب ماركو ستانويفيتش في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المباراة بفوز نسف الأوزبكي على الفيصلي الأردني بنتيجة 3/1.

بهذه النتيجة يودع الفيصلي الأردني بطولة دوري أبطال اَسيا بعد الخسارة من البطل الأوزبكي، حيث يمتلك ثلاث نقاط ولم يتبقى سوى جولة واحدة.

ترتيب مجموعة نسف الأوزبكي والفيصلي الأردني

ترتيب مجموعة نسف الأوزبكي والفيصلي الأردني

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