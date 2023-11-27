السد القطري يهزم الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

فاز فريق السد القطري على نظيره الشارقة الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل جونزالو بلاتا هدف السد في الدقيقة التاسعة مع بداية أحداث المباراة، ثم عزز بغداد بونجاح بهدف ثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ويحتل السد القطري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويتصدر ناساف كارشي الأوزبكي ترتيب المجموعة بعشر نقاط بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف على الفيصلي الأردني الذي يتذيل المجموعة برصيد 3 نقاط.