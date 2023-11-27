رئيس جامعة أسيوط يشهد مؤتمر "الحلم الأخضر" الطلابي الأول لجامعات وسط الصعيد

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين انطلاق فعاليات مؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول؛ لجامعات إقليم وسط الصعيد بعنوان "التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية: المشكلات و الحلول".

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، ولفيف من عمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى جانب ممثلي جامعات إقليم وسط الصعيد وطلاب المدارس وحشد طلابي من الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن أولويات الجامعة وفقاَ لاستراتيجية تطويرها، تركز على البعد البيئي؛ ترسيخاَ لدورها في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية، مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك فى ظل ما يشهده العالم كله من تغير واضح فى ملف التنمية والبيئة، والذي أصبح يركز أكثر على كيفية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وعلاقة البيئة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداَ على استعداده التام لسماع أفكار الطلاب، وتبني مشروعاتهم التى ستسهم فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبارهم الثروة الحقيقة لمصر.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن المؤتمر يستهدف مواجهة المشكلات البيئية، ودعم رؤى الطلاب، فى مختلف محاور التنمية المستدامة، والتعرف على مقترحاتهم لتحقيق تنمية مجتمعية، مشيراَ إلى أن الجامعة تقود تحالفاً يضم جامعات إقليم وسط الصعيد؛ بهدف تحقيق الربط، والتكامل بين جامعات الإقليم بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يسهم فى تبادل الخبرات و المعلومات العلمية؛ لإكساب الطلاب مهارات متنوعة لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولي، حرص إدارة الجامعة وقياداتها؛ علي المشاركة الفعالة في احتفالية الجامعة؛ بختام مؤتمر الحلم الأخضر، والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر 2030؛ والتي تهدف الي تغيير سلوكيات المجتمع، ونشر الوعي البيئي، والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع مشيداً بما تشهده الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودورها الريادي في الشرق الأوسط عبر العصور من تطوير وتنمية، موجهاً التهنئة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ على نجاح هذا المؤتمر وأهميته في توعية الشباب، ومشيداً بمشاركة كافة الكليات وأبنائها الطلاب في هذا الحدث العظيم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن مؤتمر الحلم الأخضر، تم تدشينه تزامناً مع شهر الاحتفال بالبيئة شهر نوفمبر، والذي اجتمعت جامعة أسيوط مع جامعات إقليم وسط الصعيد على التعاون والتنافس، وتبادل الأفكار و الخبرات؛ الهادفة إلى خلق جيل واع بمفهوم البيئة والحفاظ عليها، مضيفاً أن نجاح هذا الحدث الفريد أثبت مدي قدرة الشباب على القيادة من أجل الوطن والمجتمع، إلي جانب ثقتهم في قيادتهم السياسية، ووحدة هدفهم، وبذلك خرجت الجامعة إلى المجتمع الجامعي وغير الجامعي؛ لتوعية المواطنين بمفهوم البيئة والحفاظ عليها.

وأشار، أنه تم استغلال البنية التحتية للجامعة في إنجاح هذا الحدث الفريد، والذي نتج عنه مشاركة ستة جامعات، و(15) كلية، و(178) طالب وطالبة فى الدوري البيئي للمسابقات الثلاثة؛ الفنية والرياضية والثقافية، تحت إشراف (51) من أعضاء الجهاز الإداري من الجامعات المختلفة، إلى جانب المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أسيوط وعددهم(16)، وإنتاج فيلم كرتوني، اشترك فيه( 11) طالباً، و(4) من أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن عقد (5)ندوات، تناولت الموضوعات البيئية بإجمالي ( 14) محاضرة، وأيضاً تم عقد عدة أنشطة تختص بالبيئة في كليات الجامعة المختلفة وذلك لخدمة المجتمع الجامعى.

وعرض المؤتمر فيلما تسجيليا؛ لفاعليات شهر المناخ الأخضر "المنتدى البيئي الثاني"، إلى جانب عرض فيلم كرتونى عن الحلم الأخضر والتنمية المستدامة وأهدافها، فى الحفاظ على المجتمع البيئي وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، تحت إشراف تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.

كما شاركت دعاء عثمان، رئيس جمعية مشوار حياة، خلال فاعليات المؤتمر بعرض مشروع (جاهزون للغد)، من قبل بلان الدولية، وجمعية عطاء بلا حدود؛ وذلك بهدف إلحاق الشباب بفرص عمل لائقة، ودمجهم فى الحياة الاقتصادية،وريادة الأعمال.

جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر شهدت تكريم كلٍ من: الدكتور أحمد المنشاوى، والدكتور أحمد عبدالمولى، والدكتور محمود عبد العليم، والدكتورة مديحة درويش، والدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتور هيثم إبراهيم، ودعاء عثمان رئيس جمعية مشوار حياة، إلي جانب تكريم الطالب أحمد ممدوح أفضل رسام في الدوري البيئي، وتكريم الجامعات والكليات المشاركة فى فعاليات المنتدى البيئي الثاني، والمحكمين؛ من عمداء، ووكلاء الكليات، لجلسات المؤتمر الخاص بالمشروعات الطلابية البيئية، والمحكمين، وهيئة الإشراف للدوري البيئي، إلى جانب تكريم الفريق الإداري والتنفيذي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شهد المؤتمر تكريم المراكز الأربعة الأولى؛ فى مسابقات الدوري البيئي، حيث حصلت كلية التربية - جامعة أسيوط، على المركز الأول، ومبلغ مالي قدره (3000) جنيه، وحصدت المركز الثاني جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة، ومبلغ مالي (2000) ، وفاز بالمركز الثالث كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة أسيوط، ومبلغ مالي (1000) جنية، وحصل المركز الرابع جامعة أسيوط.