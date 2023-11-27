مصممة الأزياء سلمى عثمان توجه نصائح لاختيار فستان الزفاف المناسب

قالت مصممة الأزياء سلمى عثمان، إن هناك عدد من الخطوات والنصائح التي يجب اتباعها عند اختيار فستان الزفاف، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بسعر أو تكلفة الفستان بقدر ما يتعلق بكيفية اختيار فستان مناسب.

وشددت سلمى عثمان، على ضرورة البحث والتجهيز المسبق قبل القيام بالتسوق، وذلك لتجهيز بعض الأفكار والمصادر للإلهام من خلال استعراض المجلات الخاصة بفساتين الزفاف، وكذا متابعة حسابات ومواقع المصممين لمشاهدة أحدث صيحات الفساتين.

وتابعت: "اختيار الفستان المناسب يعتمد على شكل جسمك. هل لديك قوام رفيع ونحيل أم قوام ممتلئ؟ هل لديك قوام على شكل الكمثرى أو الساعة الرملية أو العكس؟ تحديد شكل جسمك سيساعدك في اختيار القصة والتصميم المناسب للفستان".

وأردفت مصممة الأزياء: "انتبهي إلى التفاصيل الصغيرة في الفستان مثل الزخارف والتطريزات والخامات. قد تجدين بعض التفاصيل تلفت انتباهك وتزيد من روعة الفستان".

ونصحت سلمى، بضرورة تجربة أشكالًا مختلفة لفساتين الزفاف، قائلة: "لا تقتصري على نمط واحد فقط، جربي أشكالًا مختلفة من فساتين الزفاف. قد تجدين أن نمطًا معينًا يناسبك أكثر مما تتوقعين".

واختتمت سلمى عثمان، نصائحها، بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على مصمم محترف: "إذا كنتِ غير متأكدة من الفستان المناسب، فلا تترددي في طلب مساعدة مصمم أزياء محترف. يمكن للمصمم أن يقدم لك النصائح المهنية ويساعدك في اختيار الفستان الذي يناسبك ويبرز جمالك".