السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس جمهورية ناميبيا

استقبل رئيس جمهورية ناميبيا الدكتور هاجي جاينجوب، وائل محمد لطفي، سفير مصر في ويندهوك.

وحرص السفير المصري خلال اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لنظيره الناميبي.

واستعرض السفير المصري نشاط البعثة خلال العامين الماضيين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث مع الرئيس الناميبي عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، حرص الرئيس الناميبي على نقل تحياته للرئيس السيسي، متمنياً الازدهار والتقدم لمصر.

وأعرب عن ثقته في نجاح القيادة المصرية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية الراهنة، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.