فرنانديز قائد اليونايتد السابق يتغنى  بـ جارناشو

علق الدولي البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي على الهدف الرائع الذي سجله أليخاندرو جارناتشو لاعب الشياطين الحمر في الفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وقال فرنانديز، أثبت اللقاء بين يونايتد وإيفرتون أن المراهق الأرجنتيني يمكن أن يصبح لاعباً مميزاً.

ومنح جارناتشو جماهير نادي الشياطين الحمر لمحة ساحرة عن إمكاناته الهائلة بخلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من البرتغالي ديوجو دالو.

ليفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية في الفوز على إيفرتون 3-صفر على ملعب "جوديسون بارك" في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري، الأحد.

وأظهر اللاعب البالغ 19 عاماً براعة وتقنية رائعتين، الأمر الذي دفع زميله فرنانديز للتحدث عن قدرته على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال قائد يونايتد: هو أمر مدهش، شيء من خارج هذا العالم.

واحتفل جارناتشو بهدفه على طريقة نجم يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وحذر فرنانديز من أنه من السابق لأوانه الإشارة إلى أن الأرجنتيني يمكنه محاكاة مسيرة النجم البرتغالي الرائعة، لكنه يتوقع أشياء عظيمة من زميله الشاب، الذي وصل من أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2020.

وأكمل: من المحتمل أنه يشاهد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بكريستيانو، نعلم جميعا أنه معجب كبيربه لا يزال أمامه طريق طويل ليصبح مثل كريستيانو لكنه يسير على خطاه.

وأضاف: يريد أن يكون شخصاً مميزاً في عالم كرة القدم وأعتقد أن لديه القدرة على القيام بذلك، لكن عليه أن يفعل أكثر من هذا الهدف.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.