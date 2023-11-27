كانسيلو يعلق على مواجهة برشلونة أمام بورتو بدوري الأبطال

علق البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مواجهة بورتو البرتغالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد كانسيلو على أن الفريق يعلم مدى أهمية مواجهة بورتو، خاصة وأنها ستكون صعبة للغاية، حيث أن برشلونة لديه مباريات مهمة أيضًا بعد هذه المواجهة.

وتابع المدافع البرتغالي: "لم نكون في أفضل مستوى خلال المباريات الماضية، لكن ضد رايو كنا أفضل".

وتابع: "استعدنا فرينكي دي يونج، وعدد من المصابين، علينا أن نفوز لاكتساب الثقة من جديد".

بينما تطرق للحديث عن الانتقادات التي توجه إليه من قبل الصحافة، فقال: "هناك انتقادات بالتأكيد، لكنها لا تؤثر علي، لأنني لاعب مخضرم وخضت العديد من المباريات وتعرضت للعديد من المواقف".

وتابع: "يجب علينا أن نعرف كيفية التعامل مع الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون الأصغر سنًا".

وأردف لاعب برشلونة تصريحاته: "الفريق البرتغالي لديه سمة قوية وهو أنه فريق عنيد، فهو سبب لنا صعوبات في لقاء الذهاب".

وتابع: "بالتأكيد نعرفهم، لابد أن نلعب بشكل مكثف أمامهم، واستغلال كل نقاط الضعف".

وتقرر انطلاق مباراة برشلونة وبورتو في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما ستُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة أعوام ماضية.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بورتو في الوصافة بنفس رصيد الفريق الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني ثالث الترتيب بـ 6 نقاط، أنتويرب في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.