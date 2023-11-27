فوائد غير معروفة لأحماض أوميجا 3 الدهنية

تحدث علماء من ألمانيا عن أكثر الأشياء غير المتوقعة، لنوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي لها العديد من الخصائص المفيدة.

تقليل أعراض الربو

نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير إيجابي على مكافحة أعراض الربو، وأنها تقلل من مستوى الالتهاب في الرئتين والممرات الهوائية مع زيادة وظائف الرئة.

علاج الاكتئاب

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الواقع على تحسين فعالية مضادات الاكتئاب وبالتالي، فإنها تؤثر بشكل غير مباشر على النجاح في علاج الاكتئاب، لاحظ أن الأحماض نفسها لن تكون مفيدة لضحايا الاكتئاب بدون هذه الأدوية.

يقلل من شدة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أظهرت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لديهم مستويات منخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أجسامهم ولذلك، فإن تناول الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور والمكملات الغذائية التي تحتوي على هذه الأحماض يمكن أن يقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع زيادة انتباه الطفل.

يقوي صحة القلب

تدعم أحماض أوميجا 3 صحة القلب عن طريق زيادة مستوى ما يسمى بالكوليسترول "الجيد"، كما أنها تقلل من ضغط الدم وتمنع تكون جلطات الدم في الأوعية الدموية.