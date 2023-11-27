انطلاق مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف بمنطقة سوهاج الأزهرية وكان اليوم الأول لجميع معاهد ومكاتب إدارة سوهاج والرواق الأزهرى بسوهاج من مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن وتجويده .

صرح بذلك الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزيةلمنطقةسوهاجالأزهرية ، مضيفا بأن عدد المتقدمين لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر 3364 من المكاتب والمعاهد والرواق ، وتنتهى المسابقة يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر القادم .

وقد توجه حمادى إلى مقر اللجنة معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى بنين لمتابعة سير أعمال المسابقة والتأكد من تطبيق معايير المسابقة ، ومتابعة أعمال المسابقة، و كان فى استقبال فضيلته الدكتور كمال فايز مدير إدارة شئون القرآن الكريم، والدكتور بهاء قدرى وكيل إدارة سوهاج الأزهرية ومن لجنة النظام والمراقبة الشيخ أسعد حسين والشيخ السيد عبد النعيم المصرى و طلعت سيد و إسماعيل شبانة و محمد مهدى مسئول وحدة الحاسب الآلي .