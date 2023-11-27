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درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر الاقتصاد الإسرائيلي في خطر.. تراجع معدلات النمو تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تكشف
الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد توجه نصائح بشأن حالة الطقس (شاهد)

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 كشفت  الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وأجواء مائلة للبرودة ليلًا (فيديو)

 وقالت "غانم"، خلال تصريحاته عبر فضائية "cbc"، اليوم الإثنين، إننا: "شهدنا ارتفاعًا في درجات الحرارة بداية الأسبوع الجاري، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي السبت والأحد، والذي أدى لارتفاع الأمواج على موانئ البحرين الأبيض والأحمر لـ5 أمتار، وخاصة على شواطئ مدينة الإسكندرية، مشددة على أنهم غير مهيأين تمامًا للأنشطة البحرية كافة".


وأضافت، أنه اعتبارًا من الغد تشهد سرعات الرياح والأمواج على المدن الساحلية، لافتة إلى  أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

 

 وناشدت  بارتداء طلاب المدارس جاكت عند الخروج في الصباح الباكر حتى لا يصابوا بنزلات البرد.

 

 وأشارت غانم إلى  أن الطقس نهارًا لطيف مع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة يستمر حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، مناشدة ببدء ارتداء الملابس الشتوية نسبيًا وارتداء ملابس ثقيلة، لافتة إلى أننا لن نشهد موجات ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وإنما ارتفاع درجة لدرجتين فقط.

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