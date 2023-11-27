الأرصاد توجه نصائح بشأن حالة الطقس (شاهد)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم"، خلال تصريحاته عبر فضائية "cbc"، اليوم الإثنين، إننا: "شهدنا ارتفاعًا في درجات الحرارة بداية الأسبوع الجاري، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي السبت والأحد، والذي أدى لارتفاع الأمواج على موانئ البحرين الأبيض والأحمر لـ5 أمتار، وخاصة على شواطئ مدينة الإسكندرية، مشددة على أنهم غير مهيأين تمامًا للأنشطة البحرية كافة".



وأضافت، أنه اعتبارًا من الغد تشهد سرعات الرياح والأمواج على المدن الساحلية، لافتة إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وناشدت بارتداء طلاب المدارس جاكت عند الخروج في الصباح الباكر حتى لا يصابوا بنزلات البرد.

وأشارت غانم إلى أن الطقس نهارًا لطيف مع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة يستمر حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، مناشدة ببدء ارتداء الملابس الشتوية نسبيًا وارتداء ملابس ثقيلة، لافتة إلى أننا لن نشهد موجات ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وإنما ارتفاع درجة لدرجتين فقط.