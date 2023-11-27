الإيقاع بأفراد عصابة الاحتيال الإلكتروني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، من سائق، حول تعرضه لواقعة نصب بدائرة المركز والاستيلاء منه على مبلغ مالى، بعدما شاهد إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الإجتماعى يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها وتواصل هاتفياً مع أحد الأشخاص، والذى وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

من خلال إجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة المركز).. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة, وأرشدا عن (الهاتف المحمول المستخدم فـى الواقعة-جزء من المبلغ المالى) وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

تحرير 207 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق



قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(207) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (207) مخالفاتة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًّا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.

مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:

ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.

تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.