جويل ماردينيان تستقبل الشتاء بإطلالة ناعمة

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وظهرت جويل ماردينيان بإطلالة شتوية لافته، حيث ارتدت بادي ونسقت عليه جاكيت قصير مع ميني جيب مزين فيما انتعلت بوت طويل وصل لحدود الركبة باللون البيج.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية مع ساعة اليد.

واعتمدت تسريحة شعر ناعمة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع رسمة عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "ماذا سأكون بدونك؟، أنت طيبتي وقوتي وحكمتي وأخلاقي أشكر الله اليوم على عائلتي، وأمي، وأبي، وأخي، أشكر الله على زوجي وأطفالي الثلاثة، أشكر الله على ذلك". وتابعت: "عماتي وأعمامي وأبناء عمومتي أعتبر إخوتي وأخواتي، أشكر الله على كل نعمي أشكر الله على إيماني عزيزي الله، أصلي من أجل السلام العالمي، أصلي من أجل السلامة للجميع أطفال".

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.