الأمن يقود حملات مكثفة لمداهمة أوكار المخدارت في أسوان ودمياط

كثف قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة..حيث ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية، و ضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).

كما نجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– 600 جرام لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



