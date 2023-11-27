كريم بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك في دوري أبطال أسيا

يقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة السعودي لمواجهة أجمك الأوزباكي في إطار المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة التشكيل الأساسي حيث سيجاور كريم بنزيما في الهجوم كل من عبدالرزاق حمدالله وجوتا.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مُلاحقيه سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

وكان اتحاد جدة قد فاز على أجمك في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، ويريد تكرار ذلك على أرض خصمه، حتى لا يُفرط في الصدارة لصالح سباهان أو القوة الجوية.

تشكيلة الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود ــ لويز فيليبي ــ مهند الشنقيطي ــ حسن كادش

خط الوسط: فيصل الغامدي ــ فابينيو ــ صالح العمري

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ــ كريم بنزيما ــ جوتا