جامعة الفيوم تنظم المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر

نظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي فى جامعة الفيوم ، المرحلة الثانية من (الدورات التدريبية لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال) التي تستمر خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣،وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقام على تنفيذها الدكتورة وفاء يسري، مدير المركز، وأشرف درويش مدير عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وحاضر خلالها مصطفى أحمد هلال مسؤول التمويل المتناهي الصغر وتنمية المجتمع ومدرب ريادة الأعمال.

بحضور عدد من الطلاب، والعاملات بالخدمات المعاونة، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية بالجامعة.

تناول مصطفى هلال خلال اللقاء عددًا من المحاور والمفاهيم التي تتعلق بإقامة المشروعات، شملت تحديد فكرة المشروع، والفرق بين أنواع المشروعات التجارية والصناعية والخدمية والإنتاج الحيواني، والمنتجات التي سيتم تقديمها، والتعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل وتحديد طرق التسويق والترويج، وكذلك حساب المصروفات وتكلفة التصنيع والمواد الخام والعمالة والأرباح، وكذلك التعرف على الخبرات والمهارات اللازمة للبدء في المشروعات لكي يحقق المشروع العائد المطلوب، وما يعرف بالميزة التنافسية وخطة المبيعات والمساهمة الذاتية في تمويل المشروع والجهات التمويلية المتاحة والمفاضلة بينهم من حيث التسهيلات المالية المقدمة، وذلك بهدف تحسين مستوى الدخل وتحقيق مستوى معيشي.

كما ناقش مراحل تنفيذ المشروع من حيث تحديد ومعرفة القدرات، والفكرة، وخطط العمل والمهارات الفنية والإدارية، واختيار مكان المشروع والترخيص والتمويل، والتجربة والافتتاح، مرورًا بالترويج والتسويق وصولا إلى البيع.

ندوة فى معهد حوض النيل..

ومن جهه اخرى شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ندوة "الهجرة البيئية لدول حوض النيل" التي نظَّمها المعهد.

وحاضر خلالها الدكتور حسن محمد حسونه عميد المعهد السابق، والدكتور أحمد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالستار وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحضور الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

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