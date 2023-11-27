لكبار السن.. أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها على الإفطار

لا ينبغي لكبار السن تناول بعض الأطعمة والمشروبات على وجبة الإفطار؛ لأنها يمكن أن تؤثر على أعراض مرض باركنسون.

يتعرض كبار السن لخطر متزايد للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك مرض باركنسون، ويحذر الخبراء من أن بعض الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار قد تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

يقول الخبراء إن مرض باركنسون يتميز بانخفاض ضغط الدم ولهذا السبب، فإن الأطعمة والمشروبات التي تساهم في انخفاض ضغط الدم أو التقلبات المفاجئة في ضغط الدم تشكل خطورة على كبار السن ويشير الأطباء إلى أن العديد من المشروبات الساخنة، وخاصة شاي الأعشاب، يمكن أن تكون بهذه الطريقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعتبرون الأطعمة التي تؤدي إلى الإمساك، وهي مشكلة أخرى من أمراض الدماغ التنكسية، خطيرة ووفقا للجمعية الأمريكية لمرض باركنسون، يجب على كبار السن تجنب تناول الكثير من الموز لأنه يزيد من خطر الإصابة بمشكلة بطء حركات العضلات في الأمعاء.

ولنفس السبب، يجب على المتقاعدين توخي الحذر الشديد عند تناول الأطعمة والأطباق المصنوعة من الدقيق الأبيض والحلويات.