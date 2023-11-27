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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قرار قضائي مهم حول محاكمة متهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيده، حكمًا بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه نصف مليون جنيه، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في البساتين.

 

تجديد حبس نقاش وزميله بتهمة سرقة سيارة

حبس سيدة بتهمة سرقة مسكن مخدومها في العجوزة

 

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمحكمة، أشار إلى أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه، قاما بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

 

وأوضحت التحقيقات، قيام المتهم والآخر المحكوم عليه بأعمال حفر في الشقة سكنهما والمملوكة للمتهم المحكوم عليه، وذلك بقصد التنقيب عن الآثار.

 

26 ديسمبر.. سماع المرافعة في محاكمة متهم بـ"خلية السويس"


أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهم وآخر سبق الحكم عليهم، اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.

 

حبس سيدة بتهمة سرقة مسكن مخدومها في العجوزة


أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمة بتهمة سرقة مسكن مخدومها وإخفاء الأموال لدى طليقها بالعجوزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من مسكنه واتهامه (سيدة تعمل طرفه - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررت بإخفاء باقي المبلغ طرف "طليقها" (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وأمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقي المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق وأضاف بعلمه أن المبلغ المالي من متحصلات جريمة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في حوش مخصص للماشية ملحق بمنزل بناحية الكشح دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من قوات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق بحوش ماشية بناحية الكشح دائرة المركز .

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