الاستهلاك اليومي للبرتقال مفيد لمرضى القلب

خلص خبراء التغذية المصريون إلى أن الاستهلاك اليومي للبرتقال له تأثير إيجابي على وظائف القلب ويثبت ضغط الدم أيضًا.

ويجادلون بأن الآلية الأكثر أهمية لنظام القلب والأوعية الدموية هي إزالة المواد الضارة ويساهم البرتقال، الذي يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، في ذلك.

ويعتقد الخبراء أن تناول أملاح البوتاسيوم الموجودة بكثرة في البرتقال، يعمل على ضبط ضغط الدم، وهذه المادة لا تسمح لك بتنظيم ضغط الدم فحسب، بل تسمح لك أيضًا بالحفاظ على إيقاعات القلب الطبيعية.

كما أن تناول البرتقال له تأثير إيجابي على الأوعية الدموية ومن خلال تكوين الكولسترول "الجيد"، تمنع هذه الفاكهة تطور الدوالي.

وأجرى خبراء التغذية دراسة لتحديد تركيز الفيتامينات A وC وE على مدى 18 عامًا لدى 2.4 ألف مشارك في التجربة وتبين أن انخفاض مستويات هذه الفيتامينات في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عدة مرات، ويمكن لبرتقالة واحدة يوميًا أو كوبين من عصير البرتقال أن يجدد التوازن الضروري لهذه الفيتامينات.