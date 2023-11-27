ندوة توعوية بإدارة ديرب نجم عن الفساد وأضرارها

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية، بالتعاون مع إدارة ديرب نجم التعليمية، اليوم الإثنين، ندوة تربوية عن مكافحة الفساد بحضور وفد من رجال الوعظ والأوقاف، ومدير الإدارة التعليمية، ورئيس مجلس مدينة ديرب نجم، ومدير إدارة رعاية الطلاب وعدد من موجهي إدارة رعاية الطلاب وأعضاء المجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب، وجمعا من الطلاب والمعلمين.

تأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربة الفساد بأنواعه، لما له من تأثيرات سلبية على توقف قاطرة التنمية والتقدم، ووفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

افتتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرة للأناشيد الدينية والوطنية، وحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المتميزة في حب الوطن، قام بتنفيذها طلاب الأزهر الشريف بمعاهد برامكيم الابتدائي والمناصافور الابتدائي وكذلك طالبات معهد فتيات كراديس.

وبّين الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ماهية الفساد ومفاهيمه وصوره وأشكاله، وكيفية مواجهته من خلال نشر الوعي الصحيح نحو نشر مخاطره وأضراره، وتأثيره على مسيرة التنمية ومقومات النهضة التي ترعاها الحكومة المصرية، في ظل قيادتها الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وفي الختام وجه رئيس أزهر الشرقية الشكر لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وجميع القائمين على المبادرة من إدارة ديرب نجم.