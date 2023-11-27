وزير الخارجية السعودي يبحث مع عدد من نظرائه الأوروبيين تطورات الأوضاع بغزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين مع عدد من نظرائه الأوروبيين، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقفٍ كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، وعودة الأمن والاستقرار للقطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان بحث مع نظرائه الإيطالي أنطونيو تاياني، اللاتيفي كريسيانيس كارينس، الأيرلندي مايكل مارتن، القبرصي كونستانتينوس كومبوس، الألمانية أنالينا بيربوك، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، كل على حدة على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية، الجهود الدولية حيال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدد بن فرحان على أهمية سرعة تأمين الممرات اللازمة لإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وجدد وزير الخارجية السعودي، رفض بلاده القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لكافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.