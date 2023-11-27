أمراض تصاحب فصل الشتاء.. وروشتة طبية لعلاجها منزليًا

مع دخول فصل الشتاء .. تنتشر الأمراض المعدية في الشتاء أكثر منها في الصيف لأن الفيروسات تعيش لفترة أطول في درجات الحرارة والرطوبة الباردة، و هذه الظروف البيئية مناسبة لبقاء الميكروبات على قيد الحياة وانتشارها للبشر، لذلك تحدث معظم الأمراض في الشتاء.

وتجدر الإشارة إلى أن السبب وراء تعدد أمراض الشتاء عندما يتعرّض الجهاز المناعيّ في جسم الإنسان لبعض الضّعف والتّراجع خلال موسم الشّتاء، وذلك بسبب البرد القارص وسرعة انتشار "الفايروسات والجراثيم والبكتيريا"، مما يجعله أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض الفيروسيّة التي قد تتطوّر لحالاتٍ خطيرة – لا قدر الله- في حال لم تُعالج بشكلٍ سريع.

أمراض الشتاء والوقاية منها

هناك بعض الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، وأشهرها نزلات البرد، وتعد أحد أكثر أمراض الشتاء شيوعًا وينتج عادةً عن عدوى فيروسية، فضلًا عن التهاب الحلق وأورام الحلق، واحمرار اللوزتي، و الالتهاب الرئوي و عدوى الأذن الحادة و الربو.

وتتعدد الطرق الوقائية للحماية من أمراض الشتاء ومنها " اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للابتعاد عن العدوى وأهمها غسل يديك جيدًا، و البعد الأصابع غير النظيفة عن الوجه، والتأكد من حصول الجميع على لقاح الأنفلونزا و تنظيف ف الأسطح الشائعة كثيرًا وتناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة و غسل اليدين جيدا بالماء والصابون ".