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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا: وصول 573 مهاجرًا من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الإثنين، وصول 573 مهاجرًا من ليبيا  إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية كانوا على متن قارب صيد أنقذته زوارق دورية خفر السواحل قبالة الجزيرة.

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وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن القارب كان قد غادر من ليبيا .. مشيرة إلى أنه تم نقل مجموعة المهاجرين من بينهم أربع نساء إلى نقطة المهاجرين الساخنة في لامبيدوزا.

وفي الأيام السابقة ، لقيت امرأة وطفلة تبلغ من العمر عامين مصرعهما كما تم الإبلاغ عن فقدان ثمانية أشخاص في حطام سفينتين منفصلتين قبالة الجزيرة.

وكانت هذه الحوادث هي الأحدث في سلسلة طويلة من كوارث قوارب المهاجرين التي وقعت قبالة الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا، والتي غالبا ما تكون أول ميناء توقف للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا.

يُشار إلى أن جزيرة لامبيدوزا أصبحت مركزا للاهتمام الدولي في الأشهر الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير في عدد قوارب المهاجرين التي تصل إليها فمنذ بداية العام الجاري وحتى 21 نوفمبر وصل 150 ألفا و777 مهاجرا ولاجئا إلى إيطاليا عن طريق البحر بزيادة 60 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، وقد وصل نحو 70 % من الوافدين إلى لامبيدوزا.

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