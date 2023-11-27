رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بجهينة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نجع عبد الرسول ومحطة مياه نجع الضبع ومحطة مياه جهينة الرئيسية ومحطة مياه الطليحات النقالى ومحطة رفع صرف صحى جهينة الفرعية ومحطة رفع صرف صحى نزه الحاجر ومحطة رفع صرف صحى نزه الهيش بمركز جهينة للتاكد من القيام بالصيانة الفورية لجميع مهمات التشغيل وتطبيق الصيانة الوقائية لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع انشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 65 لتر لكل ثانية بتكلفة اجمالية 92 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها فى اكتوبر 2024 واكد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ لتشغيل المشروع وضخ المياه للمواطنين.

كما تم تفقد مشروع تدعيم منظومة البنية التحتية للصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز جهينة بتمويل برنامج التنمية المحلية والجارى الانتهاء منه فى أبريل 2024 بقيمة 22 مليون جنيه.