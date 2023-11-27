الاعلامي عماد نصير: الكونجرس الإعلامي نال إشادات واسعة وهدفنا الوصول لأكبر عدد من الجمهور العربي

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عماد نصير، إن إرم ميديا هي الشركة الأم انبثق عنها إرم نيوز ، وفوشيا، وإرم بيزنس، وإصدارات أخرى، وهي شركة إعلامية مستقلة مقرها الرئيسي في أبو ظبي، ولديها مكتب خدمات في عمان، والآن نعمل على التوجه للقاهرة في أقرب وقت، مع الإعلاميتين ماتيلدا فرج الله وأسماء عبد العزيز.

وأشاد بالكونجرس الإعلامي في نسخته الثانية الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أنه شهد مشاركة كبير من القامات الإعلامية وتضمن الكثير من المحاضرات المرتبطة بالإعلام، وفي أول يوم تم طرح مناقشة حول الإعلام التلفزيوني، واليوم الثانية محاضرة عن الإعلام الرياضي ، وكان هناك إشادات واسعة من مختلف المسئولين، وخاصة في ظل تميز "إرم" في إنتاج الفيديوهات المختلفة، وخلال السنوات القادمة سيتم تقديم الأفضل.



وأضاف رئيس تحرير إرم نيوز، الإعلامي والكاتب الصحفي عماد نصير، قائلًا :" هدفنا بعد 10 سنوات من انطلاق إرم، الوصول لأكبر عدد من الجمهور العربي، والمنافسة بمحتوى متميز يليق بالمنطقة العربية ولن نقدم محتوى هابط، المحتوى سيركز على العرب، والقصص الإيجابية والشباب فهم الجيل الأكبر ، بجانب الاهتمام بالتقنيات الحديثة.. ونفكر مستقبلًا تقديم نسخة من إرم نيوز باللغة الإنجليزية".