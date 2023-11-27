مدرب سموحة يُعلن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي غدًا

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة النادي الأهلي غدًا الثلاثاء، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، ويحتضنها ستاد المقاولون العرب.

وجائت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:

الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو.

ويلاقي الأحمر نظيره سموحة على ملعب المقاولون العرب ، في تمام السابعة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

وخلال تاريخ مواجهات المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري مع كافة الأندية التي تولى تدريبها خاض 9 مباريات مع 4 أندية أمام الأهلي.

تمكن من تحقيق الفوز خلال لقاء وحيد فقط ، وتعرض للخسارة في 6 مباريات ، مع تعادل في مواجهتين فقط.

وعلى صعيد الأهداف ، استقبلت شباك الفرق التي تولى تدريبها 22 هدفًا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في شباك الأحمر.